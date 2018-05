L'alta pressione presente nei giorni scorsi sul Lazio verrà scalfita mercoledì dal sopraggiungere di un impulso di aria più fresca portatrice di instabilità climatica; avremo infatti nuvolosità sparsa sulla regione che nel pomeriggio potrà addirittura sfociare in locali acquazzoni su aree interne e lungo la dorsale. Previsti ampi rasserenamenti in serata un po' ovunque. Temperature minime in aumento soprattutto sulle coste, massime in lieve calo ma sempre su valori quasi estivi con punte di 28°C. Venti deboli da Est/Nord-Est al mattino, da Scirocco nelle ore pomeridiane; fino a moderati da Sud in quota. Mari mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi accompagnati da deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Frosinone: nuvolosità sparsa e rovesci pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Latina: cieli nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Rieti: nubi in progressivo aumento con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da cieli nuvolosi e forti piogge, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.