La depressione atlantica centrata sulle isole britanniche mercoledì convoglierà correnti d'aria umida sulle regioni centrali tirreniche, che si manifesteranno nel Lazio con nuvolosità irregolare lungo la dorsale e sulle aree meridionali, dove darà luogo a piogge intermittenti; sul resto della regione il tempo sarà variabile, con ampie schiarite sulle coste anche se con velature in transito tra sera e notte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati da Est/Sud-Est sulle zone costiere, deboli da Sud-Ovest altrove; da deboli a moderati da Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.

Frosinone: cieli in prevalenza nuvolosi e deboli piogge in serata, temperatura massima 12°C, minima 5°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Latina: nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Est.

Rieti: cieli coperti e nubi in ulteriore aumento in serata, temperatura massima 15°C, minima 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.