Le regioni centrali tirreniche saranno raggiunte mercoledì da tese correnti settentrionali, portatrici di tempo perlopiù stabile e soleggiato. Nel Lazio in particolare la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni ed al più poco nuvolosi, ad eccezione di locali velature di passaggio durante la mattinata su aree interne e lungo la dorsale. Temperature minime stabili, così come la massime che toccheranno punte di 29°C-30°C su zone costiere. Venti in prevalenza moderati da Nord o da Nord-Est; forti da Nord in quota. Mari generalmente mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: bel tempo e sole per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Est.

Frosinone: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.

Latina: caldo e cieli tersi per tutto l'arco del giorno, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Est.

Rieti: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

Viterbo: giornata all'insegna di tempo stabile e caldo piacevole, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord/Nord-Ovest.