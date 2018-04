L'alta pressione continuerà mercoledì ad preservare l'Italia dalle perturbazioni atlantiche rinnovando nel Lazio un'altra giornata all'insegna della stabilità e del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni salvo poche nubi diurne lungo la dorsale. La notte previste lievi velature lungo le coste. Temperature minime stazionarie, massime primaverili ed in lieve rialzo con punte di 26°C sulle aree interne. Venti in prevalenza da Sud-Ovest su zone costiere e continentali; deboli o moderati da Nord-Ovest in quota. Mari quasi calmi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: giornata all'insegna dell'ampio soleggiamento, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: cieli tersi e bel tempo per tutto l'arco del giorno, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Rieti: giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: bel tempo e soleggiamento diffuso per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.