Un vortice interciclonico determinerà mercoledì sulle regioni centrali tirreniche, in particolare nel Lazio, una giornata di bel tempo con cieli in prevalenza sereni, ad eccezione di addensamenti nuvolosi lungo le aree costiere. A partire dalla sera le nubi si propagheranno anche sulle zone interne. Temperature minime in leggero calo, massime stazionarie sempre su valori miti per il periodo. Venti al mattino deboli di Grecale in rotazione a Est/Sud-Est dal pomeriggio; deboli o moderati da Nord in quota. Mari poco mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: giornata caratterizzata da cielo sereno, si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 7°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 7km/h, deboli da Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 7km/h.

Frosinone: soleggiamento diffuso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 12°C, la minima di 2°C alle ore 7. I venti saranno deboli da Nord al mattino con intensità di circa 7km/h, deboli da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 8km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità di circa 6km/h.

Latina: generali condizioni di cielo velato, temperatura minima 6°C, massima 14°C. I venti saranno deboli da Nord/Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 8km/h, deboli da Nord-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 9km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, temperature comprese tra -1°C e 11°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 9km/h, deboli da Nord/Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 5km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 2km/h.

Viterbo: bel tempo e sole, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 0°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 8km/h, deboli da Nord/Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 4km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 7km/h.