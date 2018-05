Il trend instabile dell'ultimo periodo proseguirà anche mercoledì nel Lazio, seppur in maniera più contenuta rispetto ai giorni scorsi. Al mattino avremo nuvolosità variabile ma bassa probabilità di fenomeni piovosi sulle zone costiere, mentre dal pomeriggio si attiveranno rovesci e acquazzoni che arriveranno ad interessare anche aree interne e dorsale. Previste tra sera e notte ampie schiarite un po' ovunque. Temperature minime in lieve calo, massime stabili o in leggero aumento ma non oltre i 20°C-22°C. Venti deboli variabili o da Est/Nord-Est, dalle ore pomeridiane rinforzano correnti da Ovest/Nord-Ovest, fino a moderato Maestrale su coste; deboli da Sud-Ovest in quota. Mari mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio ed ampie schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Latina: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Rieti: nuvolosità intensa e piogge anche molto forti nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: cieli molto nuvolosi con piogge in intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.