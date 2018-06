Si consolida mercoledì nel Lazio il campo di alta pressione. Avremo quindi una giornata in prevalenza stabile e soleggiata su tutta la regione, ad eccezione di alcuni temporali di calore che potrebbero interessare nel pomeriggio le aree interne. Temperature minime stabile, massime con punte di 32°C. Venti tra deboli e moderati di Grecale, in rotazione nelle ore pomeridiane da Ovest/Nord-Ovest in prossimità delle coste; deboli da Est in quota. Mari generalmente poco mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: cieli in prevalenza sereni con transito di velature dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: addensamenti nuvolosi nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Latina: giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: nubi in aumento a partire dalle ore pomeridiane e deboli rovesci, la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Viterbo: piogge deboli alternate ad ampie schiarite, la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.