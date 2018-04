Mercoledì il tempo nel Lazio si manterrà caratterizzato da variabilità climatica, con qualche piovasco in estensione dalle aree interne verso quelle costiere. In serata la situazione sulla regione migliorerà nettamente, con cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in leggero aumento, così come le massime che raggiungeranno picchi di 24°C-25°C. Venti deboli o moderati di Grecale sulle zone settentrionali, da Ovest/Sud-Ovest nelle ore diurne su quelle meridionali; moderati da Est/Nord-Est in quota. Mari poco mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, deboli piogge nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord/Nord-Est.

Frosinone: deboli rovesci al mattino, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.

Latina: nubi sparse e piogge durante il giorno, previste schiarite la sera, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino ed al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Rieti: cieli coperti al mattino con deboli piogge e graduale attenuazione della nuvolosità a partire dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Est.

Viterbo: giornata caratterizzata da nuvolosità, più intensa nelle ore pomeridiane, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Est.