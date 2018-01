Mercoledì sul Tirreno transiterà rapidamente un fronte atlantico. Il tempo nel Lazio sarà caratterizzato al mattino da nuvole e piogge principalmente sui settori a ridosso della dorsale, mentre lungo le coste si avranno ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio forti correnti spazzeranno via le nubi, con rasserenamenti che si estenderanno a tutte le aree. Temperature minime e massime in aumento, sempre su valori miti. Venti tesi da Ovest/Sud-Ovest in rotazione durante la giornata da Maestrale; forti da Nord-Ovest in quota. Mari agitati. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 23 sarà di 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 31km/h, forti da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità tra 38km/h e 49km/h, alla sera forti da Nord-Ovest con intensità tra 36km/h e 46km/h.

Frosinone: bella giornata di sole, temperatura minima 5°C, massima 14°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest con intensità compresa tra 27 e 32km/h, moderati da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità tra 29km/h e 35km/h, moderati da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 23km/h e 35km/h.

Latina: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, temperature comprese tra 8°C e 15°C. I venti saranno forti da Ovest al mattino con intensità di circa 38km/h, molto forti da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 44km/h, forti da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 38km/h e 46km/h.

Rieti: pioggia e schiarite, temperatura minima 2°C, massima 10°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità tra 18km/h e 27km/h, moderati da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità tra 25km/h e 36km/h, alla sera moderati da Nord-Ovest con intensità tra 16km/h e 31km/h.

Viterbo: giornata all'insegna del bel tempo, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 12°C, la minima di 4°C alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest con intensità compresa tra 19 e 30km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità tra 28km/h e 44km/h.