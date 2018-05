La circolazione ciclonica centrata sull'Europa orientale continuerà ad influenzare anche mercoledì le regioni italiane. A risentirne in particolare sarà il Lazio, dove avremo rovesci e temporali sparsi per tutta la giornata, soprattutto sui settori centromeridionali e più diffusamente durante il pomeriggio. Temperature minime stabili, massime in aumento. Venti deboli da Est/Nord-Est al mattino, in rotazione a Sud-Ovest nelle serali, fino a moderati in prevalenza da Sud-Ovest sulle coste; deboli o moderati da Ovest/Sud-Ovest in quota. Mari perlopiù mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: giornata caratterizzata da temporali e schiarite, si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 14°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 15km/h, moderati da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, alla sera moderati provenienti da Sud con intensità di circa 12km/h.

Frosinone: cieli molto nuvolosi e piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Latina: nuvole e rovesci intensi, la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Rieti: giornata caratterizzata da temporali, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Viterbo: nubi in progressivo aumento con piogge anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.