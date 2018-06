‘

Un vortice di instabilità mercoledì raggiungerà il Lazio, portando con sé durante la giornata fenomeni a carattere di rovesci e temporali soprattutto sulle zone settentrionali della regione. Previsto in nottata tempo più asciutto, salvo residui piovosi lungo le coste e la dorsale. Temperature minime in lieve calo, massime in sensibile diminuzione. Venti deboli o moderati di Libeccio, con rinforzi sulla tiberina; fino a moderati da Sud-Ovest in quota. Mari in prevalenza mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: giornata caratterizzata da piogge intense, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: nubi in progressivo aumento con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Latina: cieli in prevalenza nuvolosi e temporali previsti in serata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: giornata all'insegna del maltempo e delle forti piogge, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Viterbo: cieli in prevalenza coperti e rovesci anche a carattere temporalesco specialmente nelle ore pomeridiane, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.