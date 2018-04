La depressione centrata sul Portogallo continuerà mercoledì ad influenzare marginalmente le regioni centrali tirreniche. Sul Lazio avremo nubi in transito, con addensamenti più importanti sulle zone interne e lungo la dorsale, ma sempre in un contesto di tempo essenzialmente asciutto. Temperature minime stabili, massime in leggero aumento con punte di 19°C. Venti moderati da Sud-Est sulle aree costiere in attenuazione serale, deboli da Est/Sud-Est altrove; moderati o tesi da Sud in quota. Mari poco mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: cieli molto nuvolosi con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Frosinone: giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore pomeridiane. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Est.

Latina: nuvolosità sparsa e rasserenamenti, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.

Rieti: giornata all'insegna della variabilità, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Viterbo: cieli in prevalenza coperti con qualche apertura durante il pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.