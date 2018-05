La circolazione ciclonica continuerà anche durante la giornata di martedì a far sentire la sua influenza nel Lazio. Ciò comporterà una situazione climatica all'insegna dell'instabilità, con fenomeni piovosi a partire dal tardo mattino che andranno accentuandosi particolarmente nelle ore pomeridiane. Temperature minime stabili, massime in leggero calo. Venti deboli da Nord-Est su zone più interne, in prevalenza da Nord-Ovest sulle coste; deboli da Est/Nord-Est in quota. Mari poco mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da fenomeni a carattere di rovescio o temporale, la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 18°C, la minima di 16°C alle ore 4. I venti saranno per tutto il giorno deboli provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 8km/h.

Frosinone: cieli molto nuvolosi con piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Latina: giornata all'insegna di cieli coperti e rovesci, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Rieti: cieli molto nuvolosi e piogge intense, schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti deboli e proverranno da Ovest.

Viterbo: tempo molto nuvoloso per tutto l'arco della giornata e rovesci pomeridiani anche a sfondo temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.