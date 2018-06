La presenza di una depressione centrata tra Spagna e Francia determinerà martedì l'arrivo di umide correnti sul Lazio. Ciò comporterà una situazione climatica al mattino essenzialmente stabile che però nel pomeriggio lascerà spazio nel reatino e nel viterbese a possibili rovesci. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo. Venti tra deboli e moderati da Ovest, in rotazione a Ovest/Nord-Ovest sulle coste con locali rinforzi; deboli da Ovest in quota. Mari generalmente poco mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Frosinone: addensamenti nuvolosi in intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Rieti: aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio ed ampie schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Viterbo: cieli coperti e piogge pomeridiane, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.