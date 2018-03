Prosegue martedì sulle regioni centrali tirreniche la fase di stabilità climatica. Nel Lazio avremo cieli essenzialmente soleggiati, soprattutto lungo le coste, e qualche addensamento nuvoloso sulle zone interne. In serata transiteranno velature sulla regione, in intensificazione sulla dorsale. Temperature minime stabili, massime in lieve aumento e intensa escursione termica giorno-notte. Venti deboli da Sud-Ovest, tendenti a Sud-Est dalla sera; da deboli a moderati da Nord-Ovest in quota. Mari mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata complessivamente soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest.

Frosinone: situazione di tempo stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperatura massima 14°C, minima 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: una giornata di bel tempo ed ampio soleggiamento, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: generali condizioni di cieli sereni o parzialmente nuvolosi, temperatura massima 13°C, minima 0.2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est.

Viterbo: giornata generalmente soleggiata, ad eccezione di qualche nube sparsa al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2.9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Est.