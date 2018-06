Secche correnti di Grecale ed un ulteriore rinforzo dell'alta pressione contribuiranno a definire il tempo di martedì nel Lazio. Sulla regione avremo infatti caldo ed ampio soleggiamento per tutta la giornata, ad eccezione di locali addensamenti mattutini lungo la dorsale. Temperature minime stabili o in lieve calo, massime in leggero aumento. Venti fino a tesi di Maestrale sulle zone costiere dal pomeriggio, deboli variabili altrove; moderati o forti da Nord-Est in quota. Mari in prevalenza molto mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Est.

Frosinone: giornata caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.

Latina: clima estivo e soleggiamento diffuso per tutto il giorno, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest.

Rieti: cieli prevalentemente poco nuvolosi per l'intero arco della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.

Viterbo: giornata all'insegna di ampio soleggiamento ed aria estiva, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Est.