Martedì l'Italia continuerà a risentire positivamente del regime anticiclonico che sta interessando gran parte del Mediterraneo. Ne consegue che nel Lazio il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato, salvo qualche passaggio nuvoloso al mattino lungo la dorsale. Temperature minime stabili, massime in leggero calo ma sempre su valori gradevolmente primaverili. Venti deboli in regime di brezza generalmente sull'intera regione, fino a moderati da Sud/Sud-Est sulle coste. Mari poco mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: giornata parzialmente nuvolosa, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Rieti: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da qualche passaggio nuvoloso, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.