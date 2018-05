Durante la giornata di martedì nel Lazio si verificherà una condizione climatica all'insegna dell'instabilità; avremo infatti al mattino tempo generalmente asciutto, mentre a partire dal pomeriggio torneranno sulle zone interne rovesci ed acquazzoni. Tra sera e notte previsti locali piovaschi sule aree meridionali della regione. Temperature minime in lieve calo, massime perlopiù stabili. Venti deboli in prevalenza da Sud/Sud-Ovest con rinforzi su coste; deboli o moderati da Sud-Ovest in quota. Mari poco mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Frosinone: nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Latina: giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

Rieti: cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci pomeridiani anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da intensa nuvolosità e rovesci in assorbimento dalla sera, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.