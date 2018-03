Martedì il tempo nel Lazio sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare e da piogge che, iniziando dal Pontino, arriveranno ad interessare poi l'intera regione a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime in riduzione, massime in leggero aumento. Venti fino a tesi da Sud-Est durante il giorno, moderati o tesi da Nord-Est in serata ovunque ad eccezione delle aree meridionali dove insisteranno correnti di Scirocco; deboli da Ovest in quota. Mari generalmente molto mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte, la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 12°C, la minima di 6°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 19km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 30km/h, alla sera moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 31km/h.

Frosinone: giornata prevalentemente piovosa, temperatura minima 1°C, massima 10°C. I venti saranno moderati da Sud-Est al mattino con intensità di circa 13km/h, moderati da Est/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 25km/h, moderati da Sud-Est alla sera con intensità tra 23km/h e 28km/h.

Latina: pioggia diffusa o rovesci, la temperatura massima verrà registrata alle ore 11 e sarà di 12°C, la minima di 5°C alle ore 5. I venti saranno moderati da Sud-Est al mattino con intensità di circa 21km/h, al pomeriggio forti da Est/Sud-Est con intensità tra 34km/h e 39km/h, alla sera forti da Sud/Sud-Est con intensità tra 31km/h e 38km/h.

Rieti: piovaschi alternati e schiarite, temperatura minima 1°C, massima 10°C. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 12km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 14km/h, alla sera deboli da Est/Sud-Est con intensità tra 9km/h e 16km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da rovesci e schiarite, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 6 sarà di 0°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Est con intensità di circa 13km/h, moderati da Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 14km/h e 19km/h, alla sera moderati da Nord-Est con intensità tra 20km/h e 34km/h.