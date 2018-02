Sul basso Tirreno giungeranno martedì fredde correnti di origine continentale. Il tempo nel Lazio si manterrà stabile sulle zone settentrionali, mentre insisteranno sul resto della regione per l'intero arco della giornata piogge sparse ed intensi addensamenti nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli o moderati da Nord-Est, deboli sulle coste da Nord/Nord-Ovest; leggeri in quota e perlopiù da Ovest/Sud-Ovest. Mari principalmente mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e piovaschi intermittenti, la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 9°C, la minima di 7°C alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 14km/h, moderati da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 17km/h, alla sera moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 14km/h.

Frosinone: pioggia anche a carattere temporalesco, temperatura minima 6°C, massima 8°C. I venti saranno deboli da Sud al mattino con intensità di circa 11km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità di circa 10km/h.

Latina: giornata caratterizzata da deboli piogge o rovesci, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 10°C, la minima di 7°C alle ore 23. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 19km/h.

Rieti: cielo coperto e rovesci, temperatura minima 3°C, massima 6°C. I venti saranno deboli da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, deboli da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 8km/h, alla sera deboli provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 10km/h.

Viterbo: giornata prevalentemente nuvolosa, si registrerà una temperatura massima di 5°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 1°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 15km/h e 21km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, alla sera moderati da Nord/Nord-Est con intensità tra 15km/h e 24km/h.