Durante la giornata di martedì sull'Europa nord occidentale transiterà una circolazione ciclonica di matrice atlantica che richiamerà forti e umide correnti di Libeccio sulle regioni centrali tirreniche. Avremo quindi nel Lazio tempo molto nuvoloso ma tendenzialmente asciutto, con piogge che interesseranno principalmente le zone interne Temperature minime e massime in leggero aumento. Venti tesi di Libeccio ovunque; forti da Ovest/Nord-Ovest in quota. Mari agitati. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 3 sarà di 10°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 31km/h, per il resto della giornata forti provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità compresa tra 34 e 44km/h.

Frosinone: pioggia e schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 12°C, la minima di 5°C alle ore 5. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità tra 26km/h e 31km/h.

Latina: generali condizioni di nuvolosità con precipitazioni a carattere di pioggia debole, temperatura minima 8°C, massima 13°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 28km/h, forti da Ovest/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 34km/h, forti da Ovest alla sera con intensità di circa 33km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da veloci piovaschi, temperatura minima 6°C, massima 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità compresa tra 21 e 30km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità compresa tra 26 e 37km/h.

Viterbo: nuvolosità di passaggio, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 4 sarà di 6°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità compresa tra 29 e 38km/h.