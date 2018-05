Si preannuncia un martedì all'insegna dell'instabilità nel Lazio a causa della presenza di un vortice. La regione sarà infatti interessata da piogge e temporali di passaggio durante tutto l'arco della giornata. Prevista una cessazione generale dei fenomeno a partire dalle ore serali. Temperature minime in calo, così come le massime, con aria molto fresca e valori sotto la media. Venti deboli o moderati di Libeccio in attenuazione dal pomeriggio, rinforzi sulle zone costiere; moderati da Sud-Ovest a Ovest/Nord-Ovest in quota. Mari in prevalenza mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da da pioggia e temporali, la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 15°C, la minima di 12°C alle ore 5. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 23km/h, deboli da Sud/Sud-Est alla sera con intensità tra 8km/h e 14km/h.

Frosinone: cieli molto nuvolosi o con piogge in intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Latina: giornata caratterizzata da rovesci anche temporaleschi, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Rieti: cieli coperti e piogge anche intense, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata all'insegna di nuvolosità e temporali, la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest.