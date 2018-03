Il tempo martedì nel Lazio si presenta ancora instabile, specialmente sulle aree interne e lungo la dorsale dove si avranno piovaschi a carattere intermittente che andranno poi intensificandosi tra sera e notte. Decisamente migliore la situazione in prossimità delle coste, dove tenderà a prevalere il sole. Temperature minime in leggero calo, massime in lieve rialzo e sempre su valori primaverili. Venti moderati da Ovest/Sud-Ovest; moderati o tesi da Ponente in quota. Mari molto mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 10°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità compresa tra 24 e 30km/h.

Frosinone: nuvolosità sparsa, temperatura minima 6°C, massima 15°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 17km/h, moderati da Ovest/Sud-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 23km/h.

Latina: cielo poco nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 16°C, la minima di 9°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 27km/h, moderati da Ovest/Sud-Ovest alla sera con intensità tra 14km/h e 23km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da nuvole e schiarite, temperatura minima 5°C, massima 12°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità compresa tra 18 e 23km/h.

Viterbo: generali condizioni di bel tempo, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 5°C. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 16km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 20km/h e 25km/h, deboli da Sud-Ovest alla sera con intensità tra 9km/h e 19km/h.