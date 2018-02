La circolazione depressionaria centrata sui Balcani muoverà martedì sulle regioni centrali tirreniche un fronte instabile che determinerà intensa variabilità climatica nel Lazio, con qualche pioggia sulle aree interne, fino al tardo pomeriggio. Tra sera e notte previsti rasserenamenti. Temperature minime in leggero rialzo, massime in lieve diminuzione. Venti moderati da Sud-Ovest, in rotazione e rinforzo nelle ore serali da Maestrale sulle coste; moderati da Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 23 sarà di 4°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità tra 21km/h e 26km/h, moderati da Nord alla sera con intensità tra 23km/h e 30km/h.

Frosinone: cielo velato, temperatura massima 10°C, minima 2°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 6km/h, moderati da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, alla sera moderati da Nord-Ovest con intensità tra 19km/h e 28km/h.

Latina: nuvolosità sparsa, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 23 sarà di 3°C. I venti saranno moderati da Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 27km/h, alla sera forti provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 33km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, temperature comprese tra -2°C e 6°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità compresa tra 16 e 23km/h.

Viterbo: cielo nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 5°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 23 sarà di -2°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità compresa tra 17 e 22km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord con intensità tra 19km/h e 27km/h.