La regioni tirreniche saranno raggiunte martedì da una saccatura atlantica, portatrice di una nuova ondata di instabilità. Nel dettaglio, avremo nel Lazio cieli in prevalenza sereni o parzialmente nuvolosi per tutta la giornata, ad eccezione di rovesci localmente temporaleschi sul reatino e sul viterbese a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo. Venti moderati da Ovest/Sud-Ovest, con rinforzi fino a Ovest/Nord-Ovest sul Pontino in serata; moderati da Sud/Sud-Ovest a Ovest/Sud-Ovest in quota entro notte. Mari prevalentemente mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: nuvolosità sparsa in aumento nel tardo pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Frosinone: cieli in prevalenza sereni con transito di velature dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Latina: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: giornata caratterizzata da nubi con piogge a partire dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: cieli in prevalenza nuvolosi associate piogge in intensificazione serale, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest.