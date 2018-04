Martedì un fronte depressionario in movimento verso il Portogallo determinerà sulle regioni tirreniche un richiamo di correnti meridionali umide. Ciò comporterà nel Lazio il transito di addensamenti nuvolosi, più intensi sulle aree interne e lungo la dorsale, alternati a qualche schiarita. Temperature minime generalmente stabili, massime in lieve calo. Venti moderati o localmente tesi di Scirocco sulle coste, in rotazione da Sud-Ovest sulle zone continentali con intensità sino a moderata; in quota moderati da Sud-Ovest. Mari prevalentemente mossi. In particolare, nelle cinque provincie:

Roma: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con qualche nube in più nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

Frosinone: cieli in prevalenza poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Est.

Rieti: cieli in prevalenza parzialmente coperti, con aumento della nuvolosità dalle ore pomeridiane, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: giornata all'insegna di nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.