Martedì le regioni centrali tirreniche saranno raggiunte da correnti umide e foriere di precipitazioni. Ciò comporterà nel Lazio un deciso peggioramento del tempo sin dalla mattina, con primi fenomeni piovosi che partendo dalle coste andranno poi ad interessare tutta la regione nel pomeriggio. Temperature minime e massime in generale calo, su valori non superiori ai 17°C-18°C. Venti deboli o moderati da Sud-Ovest su zone interne, in prevalenza da Sud-Est altrove; moderati da Sud/Sud-Ovest in quota. Mari mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: cieli molto nuvolosi e piogge in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Frosinone: cieli parzialmente coperti con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Latina: giornata caratterizzata da nubi e pioggia, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Est.

Rieti: nubi in progressivo aumento con rovesci in intensificazione in serata, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Est.

Viterbo: cieli molto nuvolosi e piogge anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.