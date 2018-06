Un vortice proveniente dalle Baleari condurrà giovedì nel Lazio un fronte instabile, specialmente nella seconda parte del giorno. Al mattino si avranno addensamenti nuvolosi sparsi sulla regione che nel pomeriggio lasceranno spazio a fenomeni piovosi lungo la dorsale, mentre si prevedono ampie schiarite in prossimità delle coste. Dalla sera piogge e temporali raggiungeranno un po' tutti i settori. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti deboli da Nord-Est nelle ore diurne, fino a moderati da Nord-Ovest in serata; moderati da Sud in quota. Mari poco mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli in prevalenza parzialmente coperti con nubi in aumento dal pomeriggio e rovesci anche a carattere temporalesco in serata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Frosinone: nuvolosità e piogge in intensificazione serale, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est/Sud-Est.

Latina: giornata caratterizzata da nubi e rovesci anche intensi in serata, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Ovest. Mare poco mosso.

Rieti: nubi in progressivo aumento con anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino ed al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Nord-Est.

Viterbo: cieli nuvolosi e piogge a partire dalle ore pomeridiane, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.