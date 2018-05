Giovedì il tempo nel Lazio risentirà positivamente di un aumento della pressione che avrà come conseguenza una giornata caratterizzata da stabilità e cieli perlopiù soleggiati su tutta la regione, salvo locali addensamenti nel pomeriggio lungo la dorsale. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie sempre sui 28°C-29°C. Venti fino a moderati prevalentemente da Ovest/Sud-Ovest su aree interne, tra Ovest/Sud-Ovest e Ovest/Nord-Ovest su zone costiere; moderati da Sud-Ovest in quota. Mari generalmente mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli in prevalenza sereni e transito di leggere velature al pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: giornata all'insegna del bel tempo, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Rieti: cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche addensamento dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: soleggiamento diffuso per tutto il giorno, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.