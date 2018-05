La presenza di un promontorio di alta pressione ristabilirà giovedì condizioni di maggior stabilità sulle regioni centrali tirreniche. Avremo infatti nel Lazio cieli generalmente sereni un po' ovunque, ad eccezione di locali addensamenti nuvolosi su zone interne e lungo la dorsale; previsti ampi rasserenamenti sulla regione in serata. Temperature minime stabili, massime in aumento con punte fino a 25°C/26°C. Venti deboli tra Nord e Nord-Est su zone continentali, in prevalenza da Nord-Ovest su coste; deboli da Nord/Nord-Ovest in quota. Mari in prevalenza mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest.

Frosinone: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Latina: cieli generalmente poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Rieti: bel tempo ma qualche nube in più nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest.