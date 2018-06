Comincia ad affievolirsi durante la giornata di giovedì l'influenza dell'alta pressione. Avremo infatti nel Lazio tempo stabile e soleggiato al mattino, mentre tra pomeriggio e prima sera si innescheranno rovesci temporaleschi specialmente sulle aree interne. Previsto nella notte un generale rasserenamento. Temperature minime stabili, massime in lieve calo esclusivamente su coste e zone adiacenti. Venti deboli in prevalenza da Ovest/Sud-Ovest con rinforzi nelle ore diurne; deboli variabili o in tendenza da Nord-Ovest in quota. Mari poco mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: nubi pomeridiane associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: nuvolosità sparsa alternata a schiarite fin dal mattino, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: cieli coperti e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da nubi e piogge intense, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.