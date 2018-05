La circolazione ciclonica si mantiene ancora sul Mediterraneo. Questo comporterà nel Lazio giovedì un avvio di giornata con nubi sparse ma assenza di piogge, mentre nel pomeriggio la situazione cambierà sulle zone interne quando si svilupperanno acquazzoni e temporali. Andrà decisamente meglio sulle coste ed in prossimità di esse, dove si avrà un soleggiamento diffuso. Temperature minime in leggero rialzo, massime in lieve calo. Venti deboli da Nord, sino a moderati su aree costiere; deboli da Sud-Ovest in quota. Mari poco mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, si registrerà una temperatura massima di 20°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 23 sarà di 14°C. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 4km/h.

Frosinone: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi e deboli piogge, schiarite la sera, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Rieti: nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata all'insegna di cieli coperti e rovesci intensi, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.