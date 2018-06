Sabato il tempo nel Lazio sarà ancora caratterizzato da instabilità diurna sulle zone centrali con scarsi fenomeni piovosi, mentre sulle coste avremo ampio soleggiamento. Migliora un po' ovunque in nottata. Domenica il ripresentarsi dell'alta pressione garantirà finalmente una giornata pienamente estiva e cieli tersi. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento con punte di 30°C-31°C. Venti deboli da Ovest, in prevalenza da Nord-Ovest su aree costiere; moderati da Nord-Ovest in quota. Mari generalmente poco mossi.

Roma: sabato cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest/Nord-Ovest. Domenica bel tempo con sole splendente, temperatura massima 28°C, minima 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest.

Frosinone: sabato addensamenti nuvolosi specialmente nel pomeriggio, temperatura massima 24°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest. Domenica bella giornata di sole, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Latina: sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest/Nord-Ovest. Mare mosso. Domenica ampio soleggiamento, temperatura massima 31°C, minima 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Rieti: sabato nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, temperatura massima 25°C, minima 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest. Domenica cieli sereni, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest.

Viterbo: sabato cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest/Nord-Ovest Domenica bel tempo, temperatura massima 29°C, minima 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.