La circolazione depressionaria continuerà anche durante il weekend ad influenzare il tempo delle regioni centrali tirreniche. In particolare, sabato nel Lazio avremo ancora rovesci e temporali diurni generalmente più intensi sulle aree interne. Entro sera le piogge lasceranno poi spazio ad ampie schiarite. La giornata di domenica comincerà invece all'insegna di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte la regione, ma mentre questa condizione favorevole interesserà le zone costiere anche durante il pomeriggio avremo invece nel"entroterra forti acquazzoni. Temperature minime stabili, massime in leggero rialzo. Venti deboli da Nord-Est, in rotazione da Ovest/Nord-Ovest sulle coste; tra deboli e moderati da Est in quota. Mari mossi.

Roma: sabato giornata caratterizzata da nuvolosità, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est. Domenica nubi alternate a schiarite, temperatura massima 24°C, minima 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Frosinone: sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima 21°C, minima 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est. Domenica previsti rovesci, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Latina: sabato deboli piogge al mattino e rasserenamenti dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino ed al pomeriggio moderati e proverranno da Est/Sud-Est. Domenica intensa nuvolosità, temperatura massima 24°C, minima 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Rieti: sabato piogge e nubi in parziale aumento in serata, temperatura massima 22°C, minima 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica rovesci anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Viterbo: sabato nubi pomeridiane associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est. Domenica rovesci moderati, temperatura massima 24°C, minima 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest.