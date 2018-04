p

Durante la giornata di sabato il tempo nel Lazio sarà caratterizzato al mattino da cieli poco o parzialmente nuvolosi, nel corso del pomeriggio il contesto climatico si manterrà in prevalenza soleggiato sulle coste e zone adiacenti mentre lungo la dorsale si avranno addensamenti nuvolosi sparsi. In serata previsti rasserenamenti ovunque. Temperature minime stazionarie, massime in leggero aumento con punte di 27°C/28°C su aree interne. Domenica la situazione climatica si manterrà perlopiù stabile, salvo qualche velatura di passaggio sugli Appennini. Venti deboli a regime di brezza nelle ore diurne, in rinforzo da Ovest/Sud-Ovest dalla notte su zone costiere; deboli da Sud in quota. Mari generalmente calmi.

Roma: sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica bel tempo, temperatura massima 25°C, minima 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Frosinone: sabato nuvolosità sparsa, temperatura massima 25°C, minima 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Est. Domenica cieli poco nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Latina: sabato celi in prevalenza sereni per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica qualche addensamento nuvoloso pomeridiano, temperatura massima 26°C, minima 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Rieti: sabato nubi sparse pomeridiane, temperatura massima 25°C, minima 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli parzialmente coperti, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: sabato nubi sparse per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, temperatura massima 25°C, minima 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.