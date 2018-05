La presenza di un promontorio di alta pressione sabato sulle regioni tirreniche garantirà nel Lazio una giornata di tempo ampiamente soleggiato, fatta esclusione per locali addensamenti nuvolosi lungo la dorsale. Domenica la situazione si presenterà perlopiù la stessa, con clima estivo su tutta la regione; tuttavia l'influenza di una saccatura sulla penisola iberica porterà a partire dal pomeriggio nubi e qualche rovescio sulle aree interne. Previste ampie schiarite tra sera e notte. Temperature minime in lieve aumento, massime in rialzo fino a raggiungere i 30°C. Venti deboli a regime di brezza, qualche rinforzo diurno sulle coste da Sud-Ovest; deboli variabili in quota. Mari poco mossi.

Roma: sabato bel tempo e sole, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica cieli in prevalenza sereni per l'intera giornata, temperatura massima 26°C, minima 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, temperatura massima 25°C, minima 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica bel tempo, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Latina: sabato tempo primaverile, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica cieli in prevalenza sereni per l'intera giornata, temperatura massima 27°C, minima 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Rieti: sabato qualche addensamento dal pomeriggio-sera, temperatura massima 28°C, minima 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica nubi pomeridiane associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, temperatura massima 27°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.