Sabato assisteremo nel Lazio ad una temporanea rimonta dell'alta pressione, portatrice di sole e bel tempo su tutta la regione salvo residua nuvolosità sulle aree meridionali al mattino. Domenica l'arrivo di un nuovo impulso di aria fresca condizionerà la situazione climatica che vedrà il transito di estese velature e qualche rovescio dal pomeriggio sulle zone interne e lungo la dorsale. Temperature minime in calo, massime stabili o in leggera diminuzione. Venti deboli o moderati di Grecale in rotazione da Ovest/Sud-Ovest nelle ore pomeridiane e con nuovo rinforzo da Nord-Est dalla sera; deboli da Nord/Nord-Ovest in quota. Mari prevalentemente poco mossi.

Roma: sabato cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest. Domenica nubi in aumento, temperatura massima 25°C, minima 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Frosinone: sabato nuvolosità sparsa, temperatura massima 25°C, minima 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli coperti e precipitazioni nella notte, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da direzione variabile.

Latina: sabato giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica nuvolosità diffusa, temperatura massima 26°C, minima 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Rieti: sabato velature di passaggio, temperatura massima 29°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica rovesci anche temporaleschi in serata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da direzione variabile.

Viterbo: sabato nubi in aumento dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica deboli piogge nelle ore serali, temperatura massima 26°C, minima 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud.