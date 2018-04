Sabato nel Lazio il tempo si presenterà ancora stabile e soleggiato, ad eccezione del passaggio di qualche nube dal pomeriggio sulle aree interne e lungo la dorsale. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stabili sempre su valori molto miti con punte di 26°C. Domenica la situazione climatica si manterrà pressoché identica, con cieli ampiamente tersi. Venti deboli in prevalenza di brezza termica sulle coste e da Ovest/Sud-Ovest su zone continentali; molto deboli da Nord-Est in quota. Mari calmi.

Roma: sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperatura massima 21°C, minima 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: sabato cieli in prevalenza sereni per l'intera giornata, temperatura massima 23°C, minima 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Est. Domenica qualche nuvola di passaggio, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Latina: sabato bella giornata di sole, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica ampio soleggiamento, temperatura massima 21°C, minima 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Rieti: sabato cieli in prevalenza sereni con transito di velature dal pomeriggio, temperatura massima 24°C, minima 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica nubi sparse, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Viterbo: sabato bel tempo, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, temperatura massima 22°C, minima 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.