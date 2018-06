Durante il weekend il tempo nel Lazio sarà ancora all'insegna della stabilità e dei cieli sereni. In particolare, sia sabato che domenica, la regione sarà interessata da soleggiamento diffuso e clima che potremmo definire già estivo, salvo qualche velatura di passaggio a ridosso della dorsale nelle ore pomeridiane. Temperature minime in leggero rialzo, massime in aumento con punte di 30°C. Venti deboli o moderati di brezza con rinforzi da Ovest/Sud-Ovest nelle ore diurne sulle coste; deboli da Ovest in quota. Mari prevalentemente calmi.

Roma: sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperatura massima 27°C, minima 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: sabato cieli sereni per tutto il giorno, temperatura massima 28°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: sabato bel tempo, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C- I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica ampio soleggiamento per l'intera giornata, temperatura massima 27°C, minima 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Rieti: sabato cieli sereni per l'intera giornata, temperatura massima 28°C, minima 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica nuvolosità di passaggio, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: sabato sole e bel tempo, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica giornata primaverile, temperatura massima 27°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.