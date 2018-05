Un lieve rialzo della pressione comporterà nel Lazio durante il weekend una condizione climatica caratterizzata da stabilità. In particolare sabato avremo cieli in prevalenza soleggiati, salvo qualche velatura in transito sopratutto su zone interne e lungo la dorsale. La giornata di domenica si presenterà simile alla precedente, ad eccezione di locali acquazzoni previsti sul viterbese. Temperature minime in aumento ma sempre su valori molto freschi e massime che toccheranno picchi di 27°C. Venti deboli da Nord-Est, temporaneamente da Ovest/Sud-Ovest nelle ore diurne sulle coste; deboli da Sud-Est in quota. Mari calmi o poco mossi.

Roma: sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica qualche velatura di passaggio di pomeriggio, temperatura massima 24°C, minima 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: sabato cieli in prevalenza sereni, temperatura massima 22°C, minima 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica leggero addensamento nuvoloso nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Latina: sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica soleggiamento diffuso, temperatura massima 26°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Rieti: sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperatura massima 24°C, minima 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica qualche addensamento dal pomeriggio-sera, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Viterbo: sabato parziale nuvolosità per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica nubi compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, temperatura massima 23°C, minima 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.