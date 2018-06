La circolazione depressionaria che ha interessato il Lazio nei giorni scorsi durante il weekend si defilerà verso la Grecia. Il tempo sabato risulterà di conseguenza più stabile e soleggiato, salvo la presenza di nubi sparse al mattino su aree interne e lungo la dorsale. Domenica la situazione si manterrà pressoché invariata, fatta eccezione per possibili rovesci nel pomeriggio sui settori meridionali della regione. Temperature minime stabili, massime in aumento con punte di 30°C. Venti moderati da Nord-Ovest sulle coste, deboli e in prevalenza da Nord-Est altrove. Mari generalmente poco mossi.

Roma: sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest. Domenica transito di velature al pomeriggio, temperatura massima 28°C, minima 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Frosinone: sabato nuvolosità sparsa, temperatura massima 24°C, minima 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: sabato nuvole alternate a schiarite, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio, temperatura massima 27°C, minima 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperatura massima 27°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest. Domenica addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest.

Viterbo: sabato nubi sparse per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino ed al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est. Domenica qualche addensamento pomeridiano, temperatura massima 28°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.