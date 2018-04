+

La presenza di correnti di Grecale sulle regioni tirreniche favorisce sabato nel Lazio una situazione di nuvolosità di passaggio ma con tempo essenzialmente asciutto ovunque. Temperature minime stabili o in leggero rialzo, così come le massime che arriveranno a raggiungere anche i 27°C su Agropontino e zone costiere. Domenica la situazione climatica subirà un peggioramento, con nubi in progressivo aumento dal mattino e piogge anche a carattere temporalesco soprattutto a partire dalle ore pomeridiane. Venti fino a moderati da Est/Nord-Est sulle aree interne; moderati da Sud-Est in quota. Mari generalmente mossi.

Roma: sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est. Domenica deboli piogge al mattino in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, temperatura massima 21°C, minima 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Est.

Frosinone: sabato cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima 24°C, minima 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Nord-Est. Domenica piogge anche intense, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Est.

Latina: sabato nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Nord-Est. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino e rovesci anche forti in serata, temperatura massima 23°C, minima 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

Rieti: sabato cieli parzialmente coperti, temperatura massima 25°C, minima 7°C. I venti saranno al mattino ed al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Nord-Est. Domenica piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Viterbo: sabato giornata caratterizzata da nubi, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Est. Domenica cieli in prevalenza coperti, temperatura massima 23°C, minima 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Est.