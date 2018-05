Un temporaneo rinforzo della pressione durante la giornata di sabato favorirà una maggiore stabilità sul Lazio, con cieli perlopiù sereni e soleggiati specialmente su coste e aree adiacenti. Ma la tregua durerà poco: già da domenica infatti si avrà sulla regione un aumento della nuvolosità, con possibili piovaschi sulle zone interne e lungo la dorsale. Temperature minime stabili, massime in lieve calo e sempre sotto le medie stagionali. Venti in prevalenza moderati di Libeccio un pò ovunque; tra deboli e moderati da Sud-Ovest in quota. Mari generalmente mossi.

Roma: sabato giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, si registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C. I venti saranno deboli da Ovest/Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 7km/h, moderati da Ovest/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità di circa 9km/h. Domenica generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 12°C e 23°C. I venti saranno moderati da Sud-Ovest per tutto il giorno con intensità di circa 23km/h.

Frosinone: sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata ed ampie schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica nuvolosità sparsa, temperatura massima 20°C, minima 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: sabato bel tempo, temperatura massima 23°C, minima 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica cieli in prevalenza sereni con transito di velature dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest.

Rieti: sabato cieli parzialmente nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, temperatura massima 21°C, minima 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: sabato nuvole sparse per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica leggere piogge pomeridiane, temperatura massima 21°C, minima 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest.