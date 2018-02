Un fine settimana di carnevale soleggiato e gelido. Non ci saranno nuvole su Roma e tutto il Lazio nelle giornate di oggi, sabato 10 febbraio, e di domani, domenica 11 febbraio. Le temperature minime, invece, si avvicineranno di molto allo zero. Per domenica, ad esempio, in alcune zone della Capitale il termometro potrebbe toccare i 2 gradi. Il tempo rimarrà sereno per tutto l'arco della giornata. Un peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto per lunedì e martedì. Per il momento l'ipotesi neve è remota, ma non è esclusa.

Ai Castelli Romani potrebbe nevicare la prossima settimana.

A qualche chilometro di distanza da Roma, nelle colline dei Castelli Romani le temperature minime scenderanno già oggi sotto lo zero e nella giornata di domani potrebbero addirittura toccare i meno due gradi. Le temperature massime non saliranno sopra gli 8 gradi. Attenzione alla giornata di lunedì, 12 febbraio, quando le minime rimarranno ancora sotto zero e sono previste anche nuvole. Una debole nevicata, quindi non è esclusa. Attenzione anche alla giornata di martedì: per ora i meteorologi ritengono che le temperature si alzeranno di qualche grado, ma non è detto.