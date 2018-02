in foto: foto di repertorio

Allerta meteo per la notte di oggi e per la giornata di domani, sabato 24 febbraio. Il Centro funzionale regionale ha emesso un allerta meteo sul Lazio dov'è previsto, si legge nel comunicato diffuso dalla Regione, il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. "Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto diramato un bollettino di criticita' in cui si prevede nelle Zone di allerta del Lazio: codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene e Bacini Costieri Sud; codice giallo per rischio idraulico diffuso su Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza".

Le previsioni del tempo.

Stando alle previsioni diffuse dai principali siti meteo, piogge forti previste a Roma per tutta la mattinata e le ore centrali di domani. Un leggero miglioramento dovrebbe arrivare in serata intorno alle 18. L'ondata di gelo che potrebbe portare anche precipitazioni nevose sulla Capitale dovrebbe arrivare nella giornata di domenica 25 febbraio, quando le temperature potrebbero arrivare vicino allo zero.