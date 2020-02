in foto: Foto di repertorio

Una violenta grandinata si sta abbattendo sulla città di Roma dalle 17/18 della serata di oggi, 26 febbraio 2020. Sulla città anche fortissime raffiche di vento che potrebbero provocare disagi e caduta alberi in alcuni quartieri. Stando alle previsioni meteorologiche, però, già nel corso della tarda serata dovrebbe tornare il bel tempo. Domani previsto cielo sereno su Roma e sul Lazio, con temperature minime che saranno tra i 3 gradi, per quanto riguarda le minime, e i 14 gradi, per quanto riguarda le massime. Per il momento non si segnalano particolari disagi.

Sospesi i collegamenti con le isole Pontine

Per il forte vento l'azienda Laziomar ha deciso di sospendere i collegamenti con le isole pontine. Nello specifico i traghetti Formia-Ventotene delle 15:30 e Formia-Ponza delle 14:30 sono stati cancellati. Il traghetto Ventotene-Formia delle 15:00, invece, anticipa la partenza alle 11:00. Lo comunica in una nota AstralInfomobilità.