Un fine settimana stabile quello che ci attende sabato 10 e domenica 11 novembre. L'ondata di maltempo ha infatti abbandonato per un po' Roma e il Lazio, facendo largo al sole. Dopo un inizio settimana instabile, il weekend sarà privo di precipitazioni con temperature miti che oscilleranno tra 1o – 19 gradi sabato e 9 – 20 gradi domenica. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, vento debole o assente. In particolare, nella notte e al mattino di sabato avremo nubi sparse; la giornata migliorerà nel corso del pomeriggio, con rasserenamenti in serata. Poche nubi nella notte tra sabato e domenica, poi già dal mattino splenderà il sole per tutto l'arco della giornata. Buone notizie per i romani che possono tirare un sospiro di sollievo dopo i passati fine settimana trascorsi barricati in casa, dominati da piogge e temporali. Potranno approfittare del sole che fa capolino per concedersi una passeggiata in centro o nei parchi, oppure, allontanandosi da Roma, per concedersi una rilassante gita fuori porta.

Dalla prossima settimana, secondo il portale IlMeteo.it, ci sarà un radicale cambio di circolazione sull'Europa che avrà conseguenze anche sull'Italia. Da un tempo instabile transiteremo attraverso una fase mite e soleggiata che durerà circa 10 giorni, a partire da lunedì 12 novembre grazie a un vasto campo di Alta Pressione proveniente dal Nord Africa che poterà il bel tempo su tutta la Penisola. "Questa particolare condizione meteorologica prende il nome di Estate di San Martino – si legge – per sottolineare un periodo autunnale in cui, dopo il primo freddo e le piogge, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore quasi estivo". Le temperature saranno in deciso rialzo nel Lazio e nel Centro per tutta la settimana con picchi fino a 22-23°C, specialmente a Roma.