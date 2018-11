Sole e caldo saranno i protagonisti della settimana a partire da oggi, lunedì 12 novembre. Il bel tempo e l'alta pressione baciano la Capitale con l'arrivo dell'Estate di San Martino che ci permetterà di godere di cielo sereno e aria tiepida. Le temperature sono infatti in aumento, con valori massimi che potranno raggiungere i 20-23°C a Centro. La settimana è iniziata con cielo poco nuvoloso su Roma e sui capoluoghi del Lazio, con nubi sparse in serata. Nebbia sulla Capitale nella notte. La giornata di martedì 13 novembre si aprirà con un cielo coperto ma il tempo migliorerà nelle ore successive. Mercoledì 14 novembre cielo poco nuvoloso nubi sparse al mattino e cielo poso nuvoloso durante pomeriggio e sera. Notte con cielo coperto anche giovedì 16 novembre, nubi che poi si dilegueranno nell'arco della giornata. Cielo sereno venerdì 17 novembre. Il tempo rimarrà stabile nei prossimi giorni, poi, come informa il portale IlMeteo.it "a partire da venerdì 16 inizieranno a soffiare venti di origine orientale che causeranno un graduale, ma costante calo delle temperature. Da lunedì 19 il tempo comincerà a peggiorare al Centro-Sud per l'arrivo di una perturbazione fredda che potrebbe portare la neve a quote relativamente basse".