Un 25 aprile all'insegna del sole e del caldo a Roma e nel Lazio. Le temperature, infatti, si manterranno anche all'inizio della prossima settimana superiori rispetto alla media del periodo. Nelle ore più calde di mercoledì 25 aprile le temperature massime supereranno i 25 gradi.

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, però, dal 26 aprile la situazione del meteo sarà destinata a cambiare: "La settimana che verrà, l'ultima del mese di Aprile, segnerà il ritorno dell'instabilità: piogge, temporali, rischio grandinate, in un crescendo che culminerà con il ponte del Primo Maggio, dove un insidioso centro depressionario farà rotta verso il nostro Paese". Stando alle prime previsioni del tempo per il Primo maggio, a Roma potrebbe piovere, anche se il grado di certezza del meteo è ancora basso. Queste le previsioni per il primo maggio secondo il sito 3BMeteo.com: "Secondo le ultime indicazioni, tra la fine di Aprile e l'inizio di Maggio dovremmo vedere un nuovo scenario meteo in Europa. L'abbassamento del flusso atlantico causerebbe il passaggio di perturbazioni da Ovest verso Est con precipitazioni sopra media tra Francia, Portogallo, Nord Spagna, Paesi Bassi e Germania Anche l'Italia sarebbe coinvolta, in particolare il Nord e marginalmente il Centro con occasione per delle precipitazioni alternate a fasi asciutte e soleggiate".