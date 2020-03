in foto: Foto di repertorio

Domani – mercoledì 11 marzo – migliaia di cittadini, romani rimarranno senza acqua per lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulle rete idrica, disposti da Acea Ato 2. Dalle 9.30 alle 24.00 si verificheranno abbassamenti di pressione con possibili mancanze d'acqua nella zona del Tiburtino in IV Municipio. Acea ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un'autobotte che per tutta la durata della sospensione del servizio, sarà posizionata in via Grotta di Gregna 171, qui i cittadini potranno riempire taniche e bottiglie di acqua potabile per ogni utilizzo. "Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335", puntualizza l'azienda in una nota.

Sospensione servizio idrico Tiburtino: le strade coinvolte

Le strade coinvolte dai possibili disagi sono Via del Forte Tiburtino Via Caterina Martinelli, Via Matteo Tondi, via Umberto Calosso, via Luigi Tamburrano, via Cesare Massini, via Alberto Canaletti Gaudenti, via Piero Caleffi, via del Flauto, via Grotte di Gregna, via E. Orano, via Fausto Gullo, via Mario Cingolani, via Giuseppe Spataro, via Giuseppe Togni, largo Ezio Vanoni, via Ercole Marazza, via Raffaele Ciasca, via Angelica Balabanoff, via degli Alberini, via Francesco Compagna, viale Battista Bardanzellu, via Gennaro Cassiani, via delle Messi d'Oro, via Pomona, via Filippo Fiorentini, via Tiburtina, da via Filippo Fiorentini a via Palmiro Togliatti, via G. Andriulli via Federigo Verdinois, via A. Bergamini, via del Frantoio, via del Badile, viale Sacco e Vanzetti, via Ettore Franceschini, viale Fernando Santi, via della Vanga, via Venafro, largo Boiano, viale Palmiro Togliatti, da via B. Bardanzellu a via Collatina Vecchia. E strade limitrofe a quelle citate

Palumbo (Pd): "Posticipare interventi manutenzione a fine emergenza coronavirus"

"Comprendiamo che si tratta di interventi programmati, ma Acea dovrebbe ragionare sulla possibilità spostare tutta questa serie di interventi in un momento successivo in cui la situazione lo permetta e in cui non ci sia un'emergenza sanitaria in atto", così in una nota il presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Marco Palumbo del Partito Democratico.